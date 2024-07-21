Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ и установку HIMARS

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Склад с 400 тоннами боеприпасов боевиков ВСУ и ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ликвидировала российская армия. Об этом доложили в Минобороны. Там уточнили, что ВС РФ поразили предприятие, относящееся к военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины, а также технику и живую силу украинских неонацистов в 133 районах.
До этого сообщалось, что Россия освободила Розовку в ЛНР и населенный пункт Песчаное Нижнее в Харьковской области.
Перед этим в российском оборонном ведомстве демонстрировали кадры боевой работы ВС РФ по эшелонам ВСУ под Харьковом. Вместе с живой силой в количестве до 240 боевиков были уничтожены американская и канадская техника.
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