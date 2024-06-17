Появились кадры истерики польского наемника ВСУ под обстрелом ВС РФ

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У польского наемника, который служит в рядах Вооруженных сил Украины, случилась истерика во время обстрела военными РФ. Происшествие засняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военное дело».
«Польский наемник ощутил все прелести боевых действий в зоне СВО», — подписан видеоролик.
На кадрах видно, что боец находится под обстрелом и пытается спастись. В момент продвижения по лесу рядом с ним произошел взрыв. Поляк выкрикнул ругательство и побежал искать укрытие.
Ранее российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Известно, что в нем также располагались иностранные наемники. Пункт дислокации был найден после полученных данных агентов. Российские военные нанесли по месту огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены украинские военные и иностранцы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова