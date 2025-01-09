Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области

Хутор Бердин в Курской области и его окрестности, куда ранее пытались прорваться украинские войска в рамках своего нового наступления, находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщил боец отряда «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным «Алик» в беседе с РИА Новости.