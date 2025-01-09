Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области

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За сутки российские войска нанесли удары по семи бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе российского оборонного ведомства уточнили, что напряжённые бои проходили в окрестностях населённых пунктов Черкасское Поречное, Казачья Локня, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово и Свердликово.
За минувшие сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили бронетранспортёр (БТР), боевую машину пехоты (БМП), пять автомобилей, одно орудие полевой артиллерии, четыре миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего с 6 августа 2024 года, по данным Минобороны, потери ВСУ в Курской области составили свыше 50 310 военнослужащих.
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