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В видеообращении, опубликованном Минобороны России, пленный украинский военный Михаил Костюк поделился шокирующими подробностями своей службы.
Он заявил, что обучение мобилизованных солдат проводилось в основном теоретически, многие из них не имели необходимых практических навыков для выполнения боевых задач.
Костюк сообщил, что его обманом направили на военно-медицинскую комиссию под предлогом проверки документов. После завершения ВЛК их отвезли в военкомат, где находилось около 30 человек. Поздно ночью мужчин собрали и отправили в Каменец-Подольский. По словам пленного, подготовка к службе носила формальный характер.
После этого его отправили в Сумскую область, где их разместили в заброшенном доме.
Во время выполнения задания украинские военнослужащие оказались под интенсивным обстрелом и осознали, что остались без поддержки. Не зная, как действовать дальше, они решили сдаться в плен. В течение 2-3 часов они находились в блиндаже, когда туда вошли российские солдаты. Увидев их, украинцы подняли руки и оставили свои автоматы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Костюк сообщил, что его обманом направили на военно-медицинскую комиссию под предлогом проверки документов. После завершения ВЛК их отвезли в военкомат, где находилось около 30 человек. Поздно ночью мужчин собрали и отправили в Каменец-Подольский. По словам пленного, подготовка к службе носила формальный характер.
«Мы знали только, как держать автомат и как им пользоваться. Саперному делу учили больше теоретически, чем практически», — пояснил он.
После этого его отправили в Сумскую область, где их разместили в заброшенном доме.
«Нам сказали готовиться к заданию. Первые закинули мины противотанковые, объяснили что-то и показали видео о том, как их устанавливать. Мы отказались выполнять задание, но нам сказали, что отказ не принимается», — рассказал Костюк.
Во время выполнения задания украинские военнослужащие оказались под интенсивным обстрелом и осознали, что остались без поддержки. Не зная, как действовать дальше, они решили сдаться в плен. В течение 2-3 часов они находились в блиндаже, когда туда вошли российские солдаты. Увидев их, украинцы подняли руки и оставили свои автоматы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова