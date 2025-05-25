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Российские военные освободили населенный пункт Романовка в Донецкой народной Республике. Украинских боевиков выбили подразделения «Южной» группировки войск. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.Перед этим сообщалось, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Радьковка в Харьковской области.
Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Целью СВО президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Лидия Пономарева