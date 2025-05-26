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Минобороны: ВС России освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенные пункты Беловоды и Владимировка Сумской области освобождены от противника бойцами группировки ВС РФ «Север». Об этом доложили в Минобороны России в понедельник, 26 мая.
«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Перед этим в МО РФ докладывали, что бойцы ВС России ударили по вражеским объектам на аэродроме Староконстантинов. Уточнялось, что были задействованы беспилотники, высокоточное оружие большой дальности. Все объекты были поражены.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Пенсионера, которого унижали ВСУ в Курской области, расстреляли в Гоголевке
26 мая 2025, 12:23

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, расстреляли в Гоголевке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дочка погибшего Александра Гусарова рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали Гоголевку от ВСУ в пригороде Суджи. Всех выживших тогда эвакуировали из села — Александра Степановича среди них не было.

Тело пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца визуально.

Гусаров стал известен благодаря видео, снятому в Заолешенке. Пенсионер искал солдат ВС РФ, но встретил двух боевиков киевского режима в нацистской форме — они кричали ему «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне».

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ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава
26 мая 2025, 11:36

Фото: iStock/IherPhoto

В условиях острого дефицита личного состава украинская армия начала использовать женщин-заключенных для доукомплектования штурмовых групп. Об этом пишет РИА Новости.
По данным российских силовых ведомств, в частности, 425-й отдельный штурмовой батальон стал принимать на службу женщин, отбывающих наказание в тюрьмах.

Отмечается, что это решение связано с большими потерями ВСУ в результате неудачных операций на фронте. Несмотря на попытки Киевского режима восполнить потери за счет массовой мобилизации, ресурс иссякает. В результате, среди новых бойцов уже зафиксированы потери, а некоторые из женщин числятся пропавшими без вести.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец СВО защитил девушек от пристававших к ним мигрантов
В Ярославле боец СВО постоял за девушек и снял пристававших мигрантов на видео
26 мая 2025, 11:33

Фото: iStock/Zeferli

В Ярославле участник специальной военной операции (СВО) заметил, что мигранты настойчиво проявляли знаки внимания к молоденьким девушкам. Мужчина решил вмешаться в ситуацию. Видео, которое записал боец СВО, опубликовал телеграм-канал «Русская Община ZOV».
На ролике мужчина спрашивает у мигрантов, не смущает ли то, что девушки слишком юны. Затем он обращает внимание на сбритые усы одного из них и спрашивает, не является ли тот сторонником радикальных идей. После этого участник СВО попросил мигрантов показать документы. Иностранцы согласились предъявить бумаги лишь тогда, когда мужчина пригрозил им полицией.

Ранее в подмосковной Балашихе мигранты напали на получившего ранение участника специальной военной операции.

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Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов
Алаудинов: Россия уже выиграла в СВО
26 мая 2025, 10:53

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла в специальной военной операции (СВО). Его слова цитирует Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».
Алаудинов отметил, что российским войскам противостоят силы, которые он назвал «полчищами антихриста», утверждая, что они не успокоятся, пока Россия не станет подобной им. В связи с этим генерал подчеркнул, что Россия никогда не согласится на уподобление своим противникам, что означает продолжение противостояния.

Он также отметил, что сила России заключается в единстве, и при его сохранении победа будет неизбежной.

«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей и были готовы к будущим вызовам», — пояснил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая
26 мая 2025, 10:24

Фото: iStock/ MOHD FADZILLAH SULAIMAN

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака БПЛА


По информации Министерства обороны Российской Федерации, силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

По данным ведомства, в Брянской области был уничтожен 31 БПЛА, в Белгородской — 16, в Курской — 11, а в Тульской — девять. Также были зафиксированы случаи уничтожения восьми беспилотников в Орловской области, шести — в Московской, пяти — в Калужской, четырёх — в Ивановской, двух — в Рязанской и Владимирской, а также по одному БПЛА в Ярославской области и Республике Татарстан.

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ дважды предпринимали попытки выдвижения к российской границе в направлении Рыжевка — Тёткино и посёлка Новый Путь. В обоих случаях российские военные оперативно сработали, открыв огонь на поражение, в результате чего большая часть оккупантов уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.

Кроме того, ВС РФ, преодолевая упорное сопротивление противника и уничтожая резервы, переброшенные ВСУ, активно продвигаются в районе сёл Беловоды и Юнаковка. За прошедшие сутки штурмовые группы РФ зачистили 7 домовладений в Волчанске, а также продвинулись на 90 метров в лесных массивах на направлении села Волчанские Хутора.

Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами
Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами

Торецкое направление


В районе Новой Полтавки ВС РФ продолжают наступление в направлении Шевченко Первого. Также идут активные боевые действия в направлении Попова Яра и Яблоновки с юго-западной стороны. В ходе работы была зачищена территория Зари. В настоящее время продолжаются бои за контроль над Игнатовкой и Старой Николаевкой.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Романовка. В то же время севернее этого населённого пункта продолжаются активные действия войск, направленные на ликвидацию «выступа» между Романовкой и Леонидовкой. К востоку от Торецка ВС РФ закрепились на новых позициях на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс в окрестностях Озаряновки.

Угледарское направление


ВС РФ осуществляют манёвры по окружению населённых пунктов Новополь и Зелёное Поле, охватывая их с северной и южной стороны. В результате успешной операции по зачистке дороги к северу от Отрадного российским военным удалось продвинуться в направлении сёл Комар и Зелёный Кут, которые находятся рядом с рекой Волчьей.

Часовоярское направление


По информации с передовой, на южном участке Часовоярского направления ВСУ начали отступление к югу от освобождённых Ступочек в направлении села Предтечино, которое является стратегически важным пунктом на пути к Константиновке. ВС РФ, базируясь в Ступочках, готовятся к нанесению удара в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Константиновку с южного направления.

Покровское направление


На юге Покровского направления продолжаются активные боевые действия, особенно в окрестностях Орехово, к западу от Котляровки и на подходах к Муравке. В районе Новониколаевки украинские войска провели ответное наступление, которое вылилось в ожесточённые бои.

Российские военные закрепились на востоке Новосергеевки, в то время как запад населённого пункта всё ещё находится под контролем противника. БПЛА ВС РФ осуществляют постоянный контроль логистических маршрутов украинских войск, что существенно ограничивает их возможности для манёвров.

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