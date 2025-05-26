Минобороны: ВС России освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области

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Населенные пункты Беловоды и Владимировка Сумской области освобождены от противника бойцами группировки ВС РФ «Север». Об этом доложили в Минобороны России в понедельник, 26 мая.
«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.
Перед этим в МО РФ докладывали, что бойцы ВС России ударили по вражеским объектам на аэродроме Староконстантинов. Уточнялось, что были задействованы беспилотники, высокоточное оружие большой дальности. Все объекты были поражены.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов