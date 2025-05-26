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В условиях острого дефицита личного состава украинская армия начала использовать женщин-заключенных для доукомплектования штурмовых групп. Об этом пишет РИА Новости.
По данным российских силовых ведомств, в частности, 425-й отдельный штурмовой батальон стал принимать на службу женщин, отбывающих наказание в тюрьмах.
Отмечается, что это решение связано с большими потерями ВСУ в результате неудачных операций на фронте. Несмотря на попытки Киевского режима восполнить потери за счет массовой мобилизации, ресурс иссякает. В результате, среди новых бойцов уже зафиксированы потери, а некоторые из женщин числятся пропавшими без вести.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что это решение связано с большими потерями ВСУ в результате неудачных операций на фронте. Несмотря на попытки Киевского режима восполнить потери за счет массовой мобилизации, ресурс иссякает. В результате, среди новых бойцов уже зафиксированы потери, а некоторые из женщин числятся пропавшими без вести.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова