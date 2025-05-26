Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Россия уже выиграла в специальной военной операции (СВО). Его слова цитирует Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».
Алаудинов отметил, что российским войскам противостоят силы, которые он назвал «полчищами антихриста», утверждая, что они не успокоятся, пока Россия не станет подобной им. В связи с этим генерал подчеркнул, что Россия никогда не согласится на уподобление своим противникам, что означает продолжение противостояния.
Он также отметил, что сила России заключается в единстве, и при его сохранении победа будет неизбежной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он также отметил, что сила России заключается в единстве, и при его сохранении победа будет неизбежной.
«Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать все для того, чтобы мы были одной семьей и были готовы к будущим вызовам», — пояснил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова