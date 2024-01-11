Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Фото: сайт Минобороны РФ
У села Вербово на Запорожском направлении подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян