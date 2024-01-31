Подполье: ВС РФ поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники ВСУ

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Российские военные поразили несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные, об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег из Харькова в интервью для «РИА Новости».
Разрушительный удар был нанесён в ночь на 31 января.
По его словам, российские силы также нанесли удар по зданию «Укртелекома». Он заявил, что там базировались военные с «большими погонами». Помимо этого, там часто можно было заметить иностранных наёмников и инструкторов. Лебедев показал фото с военнослужащим, на рукаве которого был нашит флаг Швеции.
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«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ», — рассказал собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева