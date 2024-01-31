Путин заявил, что бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении «воюют как следует»

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Авдеевское направление является одним из важнейших участков линии боевого соприкосновения, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе общения со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
«Мужики там воюют как следует. Вот такие люди и должны заниматься воспитанием», — заявил глава РФ, говоря об Авдеевском направлении.
Президент рассказал, что Вооружённые силы Украины успешно удерживают 19 домов на окраине Авдеевки.
Ранее глава РФ высказался по поводу катастрофы, произошедшей с военным самолётом Ил-76 в Белгородской области. Путин заявил, что Россия настаивает на проведении международного расследования.
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Евгения Парфентьева