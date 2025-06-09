Мединский: россияне потребовали ударить по Киеву «Орешником» из-за терактов
После атак ВСУ на российские регионы граждане потребовали совершить удар по Киеву и Львову комплексом «Орешник». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
«Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас... Граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — рассказал Мединский в интервью для журналиста RT Рика Санчеза.
Мединский объяснил, что россияне резко отреагировали на неавние действия украиской стороны, в том числе взрыв моста в Брянской области. Из-за этого вести второй раунд переговоров было крайне затруднительно.
Ранее Владимир Мединский выразил свое мнение о делегации из Украины, которая была представлена на переговорах в Стамбуле. По его словам, в их глазах читалось нежелание воевать.