Минобороны: за неделю по инфраструктуре Украины нанесено 25 групповых ударов

Фото: iStock/sgolovunin
Российские военные совершили 25 групповых ударов на Украине за период с 28 апреля по 4 мая, отчиталось Министерство обороны РФ в еженедельной сводке.
В результате ударов были разрушены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия военно-промышленного комплекса, а также склады ракет и боеприпасов, а также цеха, где производили безэкипажные катера и беспилотники, сообщило ведомство.
В то же время, согласно данным министерства, в течение этого же периода было сбито 15 ракет ATACMS американского производства. Российская армия улучшила свою позицию на четырех направлениях. Минобороны также отметило, что 14 украинских военных сдались в плен.
Сегодня утром власти Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры, а руководство Харькова также рассказывало о взрыве.
Читайте также:
Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
В то же время, согласно данным министерства, в течение этого же периода было сбито 15 ракет ATACMS американского производства. Российская армия улучшила свою позицию на четырех направлениях. Минобороны также отметило, что 14 украинских военных сдались в плен.
Сегодня утром власти Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры, а руководство Харькова также рассказывало о взрыве.
Читайте также:
Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом
У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
Артем Кузьмин