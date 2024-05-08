ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

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Российские вооруженные силы провели массированный удар с применением высокоточного оружия дальнего действия, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных аппаратов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.
Эту информацию передает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что данный удар был ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.
Помимо этого, Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили цех по производству дронов 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.
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«В результате удара существенно снизились возможности Украины в производстве военной продукции, а также в переброске вооружения и техники к линии фронта», — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо этого, Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили цех по производству дронов 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.
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Артем Кузьмин