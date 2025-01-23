Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО

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Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками бригады «Лють» национальной полиции Украины в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.Отмечается, что бои происходили в районах Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в ДНР.
Отмечается, что за минувшие сутки на данном направлении противник лишился порядка 570 боевиков, а также потерял несколько единиц техники, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова