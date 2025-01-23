«Реальность такова»: в США ответили Трампу на его слова о России

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Американский президент Дональд Трамп не в состоянии надавить ни на Россию, ни на Украину, поскольку у него нет для этого рычагов. Об этом пишут обозреватели издания The Hill.
«Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — сказано в публикации.
Перед этим Трамп говорил о том, что не желает навредить российской стороне, призвав к завершению боевых действий на Украине. В частности, хозяин Белого дома пригрозил Москве новыми ограничениями на весь экспорт из России в США.
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Одним из его предвыборных обещаний было завершение украинского конфликта.
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