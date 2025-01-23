«Нечего подхрюкивать»: Рогов ответил на слова Зеленского о новых регионах России

Фото: istockphoto/Diy13
Представитель общественной палаты РФ Владимир Рогов посоветовал Владимиру Зеленскому не «подхрюкивать». Перед этим Зеленский заявил, что Киев не признает новые российские регионы. Слова Рогова приводит РИА Новости.
«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал и его позицию никто слушать не будет», — прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов.После госпереворота на Украине в ноябре 2013 года, получившего название «Евромайдан», Киев начал активную антироссийскую политику. В частности, началась борьба с русским миром.
После указанных событий, в марте 2014 года в состав России в результате референдума вошел Крым, затем в 2015 году субъектом РФ стал Севастополь. Кроме того, в сентябре 2022 года к России присоединились Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
Читайте также:
«Реальность такова»: в США ответили Трампу на его слова о России
В НАТО заявили о необходимости вступления Украины в альянс
Боевик ВСУ обратился к властям Украины из плена ВС РФ
Никита Кротов