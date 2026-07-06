Минобороны заявило о ночном ударе по аэродромам в пяти регионах Украины

06 июля 2026, 07:44

Фото: iStock/IherPhoto

Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине и поразили инфраструктуру аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом пишет РИА Новости.