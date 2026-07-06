Минобороны заявило о ночном ударе по аэродромам в пяти регионах Украины
Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине и поразили инфраструктуру аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство назвало атаку ответом на удары киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории России. По его версии, армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а еще ударные беспилотники.
Как следует из сообщения министерства, цели находились в Киеве и Киевской области. Среди них ведомство указало предприятия военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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