05 июля 2026, 00:15

Кадыров рассказал о роли полка «Север-Ахмат» в освобождении Константиновки

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России участвовали в освобождении Константиновки. Они также спасли мирных жителей из заминированного здания, сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.





Напомним, что 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что это достижение является серьезным этапом в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил.





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«Освобождение Константиновки стало результатом слаженной, выверенной и по-настоящему мужественной работы российских военнослужащих. Каждый шаг был подтверждением стойкости, профессионализма и верности долгу в тяжелейших условиях», — заявил Кадыров.