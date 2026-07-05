Глава Чечни рассказал о роли полка «Север-Ахмат» в боях за Константиновку
Кадыров рассказал о роли полка «Север-Ахмат» в освобождении Константиновки
Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России участвовали в освобождении Константиновки. Они также спасли мирных жителей из заминированного здания, сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, что 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил освобождение населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что это достижение является серьезным этапом в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил.
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«Освобождение Константиновки стало результатом слаженной, выверенной и по-настоящему мужественной работы российских военнослужащих. Каждый шаг был подтверждением стойкости, профессионализма и верности долгу в тяжелейших условиях», — заявил Кадыров.Он добавил, что особо отличился полк «Север-Ахмат». Военнослужащие в очередной раз доказали, что для них нет невыполнимых задач, когда на кону жизнь людей и выполнение приказа. Так, например, отступая, украинцы заминировали одно из центральных зданий, где укрывались мирные жители — женщины, пенсионеры и маленькая девочка. В условиях повышенной опасности бойцы полка обезвредили взрывчатку, эвакуировали людей и вывели их в безопасное место.
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