Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун»

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Министерство обороны России объявило о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку на территории РФ с использованием противокорабельных ракет «Нептун».
Ранее было объявлено о возбуждении уголовного дела по факту обстрела Белгорода как террористического акта. В регион были направлены следователи, криминалисты и эксперты из центрального аппарата Следственного комитета России.
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