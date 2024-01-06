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Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун»

Минобороны России: предотвращен теракт ВСУ с использованием 6 ракет «Нептун»
06 января 2024, 23:19
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Министерство обороны России объявило о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку на территории РФ с использованием противокорабельных ракет «Нептун».

Военное ведомство подтвердило, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских ракет в северо-западной части Черного моря.

Ранее было объявлено о возбуждении уголовного дела по факту обстрела Белгорода как террористического акта. В регион были направлены следователи, криминалисты и эксперты из центрального аппарата Следственного комитета России.

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Риттер: Россия прорывает фронт, поскольку ВСУ не могут заменить погибших военных
06 января 2024, 21:36

Фото: iStock/macky_ch

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ прорывают фронт на разных участках, так как украинская не может заменить погибших военных. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Отмечается, что данные действия являются частью более глобальной стратегии наших войск: сначала поглотить удар, уничтожить девяносто тысяч военнослужащих ВСУ, после чего начать прорыв. Риттер отметил, что действия ВС РФ позволяют с еще большей силой оказывать давление на украинскую армию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Британский эксперт Меркурис: Европа в панике после российских ударов по Киеву
06 января 2024, 18:48

Фото: iStock/macky_ch

В странах Евросоюза появились явные признаки паники после массированных ударов Вооружённых сил РФ по инфраструктуре в Киеве. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
В интервью для YouTub-канала Danny Haiphong он отметил, что Россия нанесла колоссальный урон украинской военной инфраструктуре, включая военные заводы и склады боевой техники и вооружений. И это после того, как Запад кропотливо работал над созданием надёжной системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

В Белом Доме и Пентагоне заявили, что скоро прекратят поставки ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а в Европе всерьёз задумались об усовершенствовании этих систем, так как они пасуют перед скоростными и неуязвимыми российскими ракетами. В Евросоюзе по этому поводу налицо признаки тревоги и даже паники, заявил Мекурис. А немецкий эксперт Шмидтке в свою очередь рассказал, что за всё время конфликта ЗРК Patriot не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-32 в небе над Украиной.

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#пво
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В Белгороде отменили ночные рождественские богослужения
06 января 2024, 18:03

Фото: istockphoto/dimid_86

В Белгороде, а также в Белгородском районе и Шебекинском городском округе всенощных служб в ночь перед Рождеством в этом году не будет. Об этом сообщил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
По его словам, традиционные рождественские ночные бдения отменены в 20-километровой приграничной зоне. На этот шаг православные иерархи решили пойти из соображений безопасности, передаёт сетевое издание «Бел.Ру». Митрополит также добавил, что церковная братия и весь верующий народ обязательно будут обращаться к Богу в этот святой праздник и молиться за тех белгородцев, которые находятся сейчас в больницах после жестокого нападения врага.

Также священнослужитель добавил, что уже неоднократно посещал людей, получивших ранения после атак на город. Кроме того, стало известно, что жителей региона, погибших после обстрелов, Белгородская епархия готова отпевать без пожертвований, за свой счёт.

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Украина не получит в срок датские истребители F-16
Berlingske: Дания задерживает доставку первых F-16 на Украину до полугода
06 января 2024, 15:59

Фото: iStock/TebNad

Отправка Данией первых истребителей американского производства F-16 на Украину задерживается на срок до полугода. Об этом сообщает Berlingske.
Авторы материала сообщают, что первоначально Дания намеревалась отправить украинским войскам боевые самолёты в период Нового года. Примечательно, что к причинам задержки причислили незавершенность обучения пилотов Украины и реализацию необходимой логистики. Минимальный ​срок, на который откладывают поставку истребителей, составляет 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства. За штурвалами F-16 были иностранные пилоты.

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#оружие
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#истребители
#пилоты
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Военный эксперт Глазунов рассказал о перспективах ВС РФ после взятия Авдеевки
Военный эксперт Глазунов: Взятие Авдеевки даст плацдарм для наступления
06 января 2024, 14:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Взятие Авдеевки позволит российским войскам успешно развивать наступление дальше, за пределы республик Донбасса. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
В разговоре с изданием «Лента.ру» военный эксперт отметил важность захвата этого населённого пункта для создания оперативного плацдарма с целью последующего развития наступательных действий. Выход Вооружённых сил РФ на оперативный простор означает появление возможности не только полного освобождения Донецкой области в её прежних границах, но и продвижение дальше, за её пределы, подчеркнул специалист.

Глазунов не взялся назвать точные сроки взятия Авдеевки. Он указал, что это может зависеть от многих факторов, в том числе от уровня подготовки и оснащения российских и украинских войск. По мнению эксперта, командование ВС РФ предпочтёт сократить потери, а не стремиться к быстрому захвату города. Это и будет основной задачей, заключил учёный и военный аналитик.

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#украина
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МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области
06 января 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Войска Вооруженных сил РФ с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолёт Ми-8, принадлежащий Воздушным силам Украины. Это произошло в районе населённого пункта Тягинка в Херсонской области.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудник российского военного ведомства также рассказали о перехвате средствами ПВО четырёх управляемых авиационных ракет и реактивного снаряда системы HIMARS. Кроме того, были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в окрестностях населённых пунктов Белогоровка в ЛНР, Мирное Запорожской области, а также Кардашинка и Каиры Херсонской области.

По информации Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотников ВСУ.

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#ракета
#беспилотник
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Названо российское оружие, затмевающее аналоги из НАТО
MWM: модернизированный российский танк Т-80 превосходит танки стран НАТО
06 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали свое превосходство над немецкими танками Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Отмечается, что техника государств Североатлантического альянса, в особенности немецкие танки Leopard, показали свою непригодность в тяжелых погодных условиях на линии боевого соприкосновения, так как они тонут в грязи. Авторы статьи сообщают, что танк M1 Abrams США также имеет газотурбинный двигатель, однако он обладает гораздо меньшей мощностью, чем у российского Т-80.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Welt: Украинские войска несут тяжёлые потери в сражениях на Днепре
06 января 2024, 12:30

Фото: istockphoto/e-crow

Части Вооружённых сил Украины (ВСУ) испытывают огромную убыль в живой силе во время сражений на берегах Днепра. Эти потери так велики, что, вероятнее всего, станут невосполнимыми.
Командование отправляет украинцев в заранее обречённые на поражение бои в район населённого пункта Крынки на левом берегу реки, заявил в интервью телеканалу Welt обозреватель Кристоф Ваннер. Уже несколько недель части морской пехоты форсируют Днепр на этом участке и попадают в «херсонскую мясорубку», как называют плацдарм сами солдаты. Тех, кто не погиб при переправе, безжалостно сжигают на левом берегу, рассказывают морпехи.

По словам эксперта, командиры ВСУ бросают солдат на бессмысленные и самоубийственные штурмы для того, чтобы продемонстрировать западным союзникам наступательную активность, на которую на самом неделе нет ни сил, ни средств. Таким образом киевские власти надеются побудить Запад выделить дополнительную помощь Украине, заключил Ваннер.

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На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов
Экс-полковник СБУ Стариков: количество российских ударов будет возрастать
06 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что число российских ударов по объектам на Украине будет возрастать. Об этом Стариков сообщил на своем YouTube-канале.
Стариков подчеркнул, что ВС РФ будут наносить удары по украинским аэродромам, которые могут быть использованы как логистические центры и места хранения для истребителей F-16, которые поставляются Западом. Бывший полковник отметил, что российская армия может использовать технологию роя дронов, с которой не сможет справиться ни одна система противовоздушной обороны в мире.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#армия
#владимир путин
#разработки
#сво
#вс рф
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