Минобороны заявило о продолжении наступления в Курской области

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Армия России продолжает наступательные действия под Курском. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что российские военные отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Обуховка. Помимо этого, бойцы сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Борки и Камышевка, а также три попытки прорыва боевиков через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Медвежье, Веселое и Новый Путь.
Российские силы уничтожили 34 единицы бронетехники. В их числе — две боевые машины пехоты, семь танков, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины.
Потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих. Помимо этого, ВС РФ поразили артиллерийское орудие, две инженерные машины разграждения, станцию радиоэлектронной борьбы и 8 автомобилей. В плен сдались 12 военных Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Российские силы уничтожили 34 единицы бронетехники. В их числе — две боевые машины пехоты, семь танков, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины.
Потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих. Помимо этого, ВС РФ поразили артиллерийское орудие, две инженерные машины разграждения, станцию радиоэлектронной борьбы и 8 автомобилей. В плен сдались 12 военных Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова