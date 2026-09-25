Минобороны заявило о продвижении группировки «Север» в Харьковской области

25 сентября 2026, 13:03

ВС РФ с начала окружения в Харьковской области освободили 12 населенных пунктов

Фото: iStock/IherPhoto

Российская группировка войск «Север» с начала окружения сил ВСУ на северо-востоке Харьковской области взяла под контроль 212 квадратных километров и 12 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России.