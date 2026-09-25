Минобороны заявило о продвижении группировки «Север» в Харьковской области
Российская группировка войск «Север» с начала окружения сил ВСУ на северо-востоке Харьковской области взяла под контроль 212 квадратных километров и 12 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве заявили, что подразделения продолжают сужать кольцо вокруг украинских формирований и увеличивать внешнюю зону контроля в регионе.
Минобороны оценило потери ВСУ более чем в 960 военнослужащих. Кроме того, российские военные сообщили об уничтожении 23 единиц бронетехники, 13 автомобилей, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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