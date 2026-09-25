Уничтожение западной техники ВСУ, ликвидация укрытий и удар «Тосочки» по командному пункту: последние новости СВО на 25 сентября
На нескольких направлениях российские военнослужащие заявили об уничтожении техники, укреплений, пунктов временной дислокации и командного пункта ВСУ, а также о срыве ротации и поражении укрытий с живой силой. От Доброполья и Краматорского района до Запорожской области расчеты БПЛА, артиллерии и ТОС-2 продолжили выявлять и поражать цели противника. Подробности — в материале «Радио 1».
«Свободная охота» на Добропольском направлении
Расчеты дронов-перехватчиков соединения специального назначения группировки войск «Центр» продолжают системно уничтожать ударные беспилотные летательные аппараты противника на Добропольском направлении специальной военной операции.
Выявленные во время «свободной охоты» беспилотники поражали на подлете к прикрываемым позициям. Среди уничтоженных целей были ударные БПЛА, особое внимание при этом уделялось аппаратам, которые вооруженные формирования ВСУ используют для нанесения ударов по военной и гражданской автомобильной технике.
В зоне ответственности расчетов перехватчиков также были ликвидированы тяжелые гексакоптеры. По сведениям российских военных, ВСУ применяют такие аппараты для доставки материальных средств, минирования дорог и сброса взрывных устройств с большой высоты.
Работа дронов-перехватчиков соединения специального назначения группировки войск «Центр» строится на постоянном патрулировании воздушного пространства, непрерывном обмене данными с радиолокационными станциями и мгновенной реакции на воздушные угрозы. Такой подход позволяет прикрывать районы дислокации подразделений, маршруты снабжения и огневые позиции артиллерии в зоне ответственности группировки.
«Град» ударил по пункту временной дислокации
В районе населенного пункта Доброполье расчет боевой машины РСЗО «Град» 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» нанес удар по пункту временной дислокации формирований ВСУ.
Район размещения украинского подразделения во время воздушной разведки обнаружили операторы разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем соединения. После дополнительной разведки местности было установлено, что противник оборудовал пункт временной дислокации в лесополосе и создал там фортификационные сооружения.
Полученную задачу на огневое поражение площадной цели оперативно передали расчету РСЗО «Град». Артиллеристы выдвинулись на позицию, навелись и открыли огонь.
Данные объективного контроля, поступавшие в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленных целей.
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В группировке «Центр» заявили, что продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированных в Доброполье Донецкой Народной Республики. Все логистические пути украинских формирований, ведущие к населенному пункту, по сведениям российских военных, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением операторов БПЛА. Это позволяет выявлять новые цели и оперативно наносить по ним удары.
«Тосочка» накрыла командный пункт
Еще одной целью на Добропольском направлении стал командный пункт ВСУ, выявленный средствами воздушной разведки в лесном массиве. По нему отработал расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр».
Военнослужащие этого расчета выполняют задачи по огневому поражению противника на Добропольском направлении. Основными целями для них являются командные пункты, укрепленные позиции, склады и скопления живой силы ВСУ.
В ходе очередной боевой работы воздушная разведка обнаружила командный пункт противника, оборудованный в лесном массиве. После получения точных координат расчет ТОС-2 «Тосочка» выдвинулся на огневую позицию и произвел залп термобарическими снарядами.
Благодаря корректировке огня командный пункт был накрыт залпом и, как утверждается в сообщении Минобороны РФ, полностью уничтожен вместе с находившимися внутри живой силой и средствами управления.
Высокая точность и мощность боеприпасов ТОС-2 позволяют поражать цели, укрытые в лесных массивах и инженерных сооружениях и недоступные для обычной артиллерии. После выполнения задачи расчет сменил огневую позицию, оставаясь вне досягаемости контрбатарейной борьбы противника.
В группировке «Центр» отмечают, что профессионализм и боевая выучка военнослужащих подразделения РХБЗ позволяют наносить сокрушительные удары по командным пунктам и укрепленным позициям ВСУ, дезорганизуя управление войсками противника и создавая условия для продвижения штурмовых подразделений на Добропольском направлении.
«Акации» прошли по сети опорных пунктов
В Запорожской области разведывательные расчеты БПЛА группировки «Восток» проследили перемещения боевиков между несколькими лесополосами и обнаружили связанную сеть оборудованных позиций ВСУ.
В укрытиях, согласно представленным данным, находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы. Между позициями были оборудованы ходы сообщения.
Разведданные передали расчетам самоходных гаубиц 2С3 «Акация». Артиллеристы нанесли огонь по обнаруженным позициям, последовательно поражая укрепления на нескольких участках.
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Прямые попадания разрушили укрытия и огневые точки. Часть боевиков, как утверждается, была уничтожена вместе с занимаемыми позициями.
В результате артиллерийского огня сеть опорных пунктов ВСУ была уничтожена. Противник лишился оборудованных позиций, которые использовались для удержания участка и перемещения между соседними лесополосами.
Уничтожение укреплений ослабило оборону ВСУ на указанном направлении и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток».
«MaxxPro», «Козак» и M113 не дошли до передовой
Операторы ударных БПЛА группировки «Восток» сорвали переброску техники ВСУ на передовые позиции в Запорожской области.
Сначала расчеты разведывательных БПЛА обнаружили бронетехнику, задействованную для переброски на передовые позиции. После уточнения маршрутов движения информацию о целях передали операторам ударных дронов.
В результате серии ударов были уничтожены бронеавтомобили MaxxPro и «Козак», а также бронетранспортер M113. Потеря машин, согласно представленным данным, не позволила противнику завершить переброску и нарушила ротацию на этом участке.
Однако на этом попытка эвакуации техники не закончилась. Позднее в район уничтоженной бронетехники направили бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2.
Она выдвинулась для эвакуации поврежденных машин, но также была обнаружена с воздуха и уничтожена операторами ударных БПЛА.
Таким образом, уничтожение транспортной и эвакуационной техники осложнило противнику переброску и восстановление поврежденных машин на передовых позициях.
Пять укрытий обнаружили с воздуха
Артиллеристы «Южной» группировки войск совместно с операторами разведывательных и ударных дронов продолжают наносить удары по позициям и укрытиям ВСУ в Краматорском районе.
Во время длительной воздушной разведки были обнаружены два укрытия украинских боевиков в Дружковке. По представленным данным Минобороны, военнослужащие ВСУ прятались в полуразрушенных частных жилых домах.
Еще укрытия с живой силой ВСУ российская разведка обнаружила в Семеновке и Алексеево-Дружковке. Там боевики также находились в подвалах частных домов и постройках на приусадебных участках.
Задачу по уничтожению обнаруженных укрытий получили расчеты 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б», 130-мм гаубицы М-46 и подразделения войск беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск. По целям также отработали расчеты БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады.
В результате ударов здания вместе с находившейся внутри живой силой ВСУ были уничтожены. По данным российской стороны, противник потерял не менее десяти боевиков.
FPV-дрон ударил по микроавтобусу у Малотарановки
Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск круглосуточно отслеживают передвижение автомобильной техники ВСУ с грузом и живой силой на логистических маршрутах в населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации.
Во время воздушной разведки в районе Малотарановки был обнаружен микроавтобус, который использовался в интересах ВСУ.
Операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилю во время его движения по трассе вблизи населенного пункта. В результате атаки цель была поражена.