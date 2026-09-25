25 сентября 2026, 09:02

Фото: iStock/Dmitry Andreev

На нескольких направлениях российские военнослужащие заявили об уничтожении техники, укреплений, пунктов временной дислокации и командного пункта ВСУ, а также о срыве ротации и поражении укрытий с живой силой. От Доброполья и Краматорского района до Запорожской области расчеты БПЛА, артиллерии и ТОС-2 продолжили выявлять и поражать цели противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Свободная охота» на Добропольском направлении «Град» ударил по пункту временной дислокации «Тосочка» накрыла командный пункт «Акации» прошли по сети опорных пунктов «MaxxPro», «Козак» и M113 не дошли до передовой Пять укрытий обнаружили с воздуха FPV-дрон ударил по микроавтобусу у Малотарановки

«Свободная охота» на Добропольском направлении

Фото: iStock/Zeferli

«Град» ударил по пункту временной дислокации

Массовую атаку БПЛА зафиксировали в Пермском крае и Ульяновске

«Тосочка» накрыла командный пункт

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

«Акации» прошли по сети опорных пунктов

Венгерский журналист Шпетле заявил о недостоверных публикациях западной прессы о России

«MaxxPro», «Козак» и M113 не дошли до передовой

Фото: iStock/ZenitX

Пять укрытий обнаружили с воздуха

Фото: iStock/NiseriN

FPV-дрон ударил по микроавтобусу у Малотарановки