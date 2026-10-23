23 октября 2026, 08:47

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Пункты управления беспилотниками, группы пехоты, военная техника и воздушные цели оказались в центре нескольких эпизодов боевой работы российских подразделений на разных направлениях СВО. Расчеты артиллерии и операторы беспилотных систем действовали по выявленным координатам, уничтожая объекты противника и препятствуя его перемещению и снабжению. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Мста-С» против тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» Ударные БПЛА сорвали перемещение пехотных групп Штурмовые группы проходят боевую подготовку под Курском «Град» уничтожил пункты управления БПЛА в Сумской области FPV-перехватчики тараном уничтожили воздушные цели Пикап ВСУ обнаружили в тыловом районе ДНР

«Мста-С» против тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга»

Ударные БПЛА сорвали перемещение пехотных групп

Фото: iStock/Anna_Anikina

Штурмовые группы проходят боевую подготовку под Курском

Олег Газманов потерял новые песни из-за атак украинских БПЛА

«Град» уничтожил пункты управления БПЛА в Сумской области

Фото: iStock/chameleonseye

FPV-перехватчики тараном уничтожили воздушные цели

Пикап ВСУ обнаружили в тыловом районе ДНР