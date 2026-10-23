«Мста-С» против гексакоптеров «Баба-Яга», атака «Града» и таран FPV-перехватчиков: последние новости СВО на 23 октября
Пункты управления беспилотниками, группы пехоты, военная техника и воздушные цели оказались в центре нескольких эпизодов боевой работы российских подразделений на разных направлениях СВО. Расчеты артиллерии и операторы беспилотных систем действовали по выявленным координатам, уничтожая объекты противника и препятствуя его перемещению и снабжению. Подробности — в материале «Радио 1».
«Мста-С» против тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга»
В Запорожской области расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ. Цели обнаружили операторы разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем.
Разведчики выявили позиции, которые противник использовал для запуска тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Места размещения расчетов удалось определить по взлетам и приземлениям беспилотников, а также по работе технического персонала на площадках.
Полученные координаты передали артиллеристам. После нанесения огневых ударов пункты управления были уничтожены вместе с находившимися там расчетами и подготовленными к применению тяжелыми гексакоптерами.
Уничтожение операторов и площадок запуска ограничило возможности ВСУ по применению тяжелых ударных беспилотников на этом направлении, передает Минобороны РФ.
Ударные БПЛА сорвали перемещение пехотных групп
В Днепропетровской области операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили несколько пехотных групп ВСУ, которые перемещались в направлении оборудованных позиций. Военнослужащие противника двигались небольшими группами, используя лесополосы и складки местности для укрытия. После обнаружения целей операторы подразделения войск беспилотных систем нанесли удары по противнику непосредственно на маршрутах движения.
Часть военнослужащих попыталась укрыться в блиндажах и оборудованных опорных пунктах. Однако их перемещение продолжало оставаться под наблюдением операторов, после чего укрывшиеся группы также были уничтожены.
В результате противнику не удалось усилить занимаемые позиции. Это создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток».
Штурмовые группы проходят боевую подготовку под Курском
В Курской области военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно проводят занятия по боевому слаживанию. Подготовка включает стрельбу, тактические упражнения и отработку противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.
Подразделения группировки «Север» выполняют задачи в назначенной зоне ответственности, уделяя основное внимание расширению созданной полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также обеспечению безопасности приграничных регионов России.
Во время тренировок штурмовые подразделения изучают тактические приемы перемещения в условиях стрелкового боя и при активном применении противником беспилотников. Особое внимание уделяется скрытному выдвижению, в том числе с использованием дымовых завес, и уничтожению вражеских дронов с помощью стрелкового оружия.
Бойцы совершенствуют индивидуальные и групповые навыки штурмовых действий при захвате укрепленных районов, оборудованных в лесополосах. Они отрабатывают взаимодействие внутри штурмовых групп, преодоление заграждений, скрытное перемещение и подавление огневых точек условного противника.
Занятия проходят на постоянной основе. Они позволяют обучать молодых военнослужащих, поддерживать высокий уровень боевой выучки и обеспечивать слаженность подразделений перед выполнением задач.
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Учебно-материальную базу полигонов и участков местности регулярно изменяют с учетом опыта СВО и особенностей действий противника. Подготовка строится на основе реального опыта тактических задач и операций, выполняемых на конкретных направлениях.
В ходе занятий используются вооружение и техника, зарекомендовавшие себя в зоне СВО, в том числе мототехника, беспилотники и наземные робототехнические комплексы (НРТК). Специалисты полигонной службы также создают комплексы объектов, воспроизводящих оборонительные сооружения противника. Полученные навыки должны помогать подразделениям выполнять реальные боевые задачи.
«Град» уничтожил пункты управления БПЛА в Сумской области
Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес удар по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Сумской области. Артиллеристы действовали во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем.
В ходе воздушной разведки специалисты выявили и идентифицировали объекты, откуда противник координировал полеты и применение ударных дронов. Боевая работа проходила ночью, что потребовало особой слаженности разведчиков и артиллеристов.
Координаты целей передали расчету РСЗО в режиме реального времени. Расстояние до объектов превышало 20 километров. После выдвижения на огневую позицию, под прикрытием мобильной огневой группы, артиллеристы получили точные координаты и подтверждение целей, а затем произвели залп.
В результате пункты управления БПЛА ВСУ были полностью уничтожены вместе с оборудованием и личным составом. Убедиться в поражении объектов позволили кадры объективного контроля, поступавшие с беспилотников в режиме реального времени.
Ликвидация пунктов управления дезорганизовала систему применения беспилотников противника на этом участке. Это снизило возможности ВСУ по ведению воздушной разведки и нанесению ударов с воздуха, а также способствовало выполнению задач российских подразделений по расширению буферной зоны безопасности.
FPV-перехватчики тараном уничтожили воздушные цели
В Харьковской области военнослужащие войск беспилотных систем группировки «Запад» продолжают выявлять и уничтожать разведывательные и ударные БПЛА ВСУ. Расчеты действуют совместно со специалистами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и постами воздушного наблюдения, обеспечивая круглосуточный контроль за беспилотной активностью противника в своей зоне ответственности.
Во время очередного боевого дежурства средства воздушной разведки своевременно обнаружили и идентифицировали вражеские беспилотники самолетного типа и барражирующий боеприпас.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, запечатлена работа операторов FPV-перехватчиков 1-й гвардейской танковой группировки войск «Запад». Перехватчики настигли дроны и барражирующий боеприпас, вторгнувшиеся в воздушное пространство, и уничтожили их тараном в воздухе.
Таким образом, расчеты беспилотных систем применили FPV-перехватчики для непосредственного поражения воздушных целей противника.
Пикап ВСУ обнаружили в тыловом районе ДНР
В Донецкой Народной Республике расчет комплекса «Зала-Ланцет» подразделения войск беспилотных систем группировки «Запад» обнаружил и уничтожил пикап, использовавшийся ВСУ для подвоза материальных средств и личного состава.
Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет», входящие в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии, ведут круглосуточное дежурство в небе. Во время «свободной охоты» в тыловых районах противника операторы обнаружили автомобиль, после чего беспилотник преодолел зону действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы и уничтожил технику.
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В числе особенностей комплекса отмечаются качественная оптика, машинное зрение и высокая дальность действия. Эти характеристики позволяют использовать «Зала-Ланцет» не только для поражения вооружения и военной техники в глубоких тыловых районах, но и для разведки и обнаружения целей, которые оператор мог бы не заметить.
Операторы положительно оценивают возможности комплекса. По словам военнослужащего расчета «Зала-Ланцет» с позывным «Ахмет», его подразделение перестало считать уничтоженные цели после успешного поражения тридцатой. Среди целей, пораженных расчетом, — танки, артиллерийские установки, легкобронированная техника и живая сила противника.
В настоящее время расчеты беспилотных систем группировки «Запад» поддерживают действия пехоты, нарушают логистику ВСУ и уничтожают военную технику в тыловых районах противника в ДНР.