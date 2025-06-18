Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов на Украине
ВС РФ взяли под контроль Долгенькое и Новониколаевку
Российские войска освободили населенные пункты Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевку в Сумской области, об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Ранее мы писали об освобождении шахты Новодзержинская в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцами Вооруженных Сил РФ.
Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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