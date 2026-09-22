Минобороны заявило об ударах по промышленным объектам и портам Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам украинской промышленности и инфраструктуры, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве уточнили, что цели находились в нескольких регионах страны.
В сообщении в MAX говорится о поражении предприятий металлургической, химической, топливно-энергетической и оборонной отраслей. Удары затронули Киевскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Одесскую области.
По данным ведомства, российские силы поразили объекты портовой инфраструктуры и суда, задействованные в интересах ВСУ. Для операции применили высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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