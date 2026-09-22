Танки ВС РФ поразили пять пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области

22 сентября 2026, 07:22

Фото: iStock/vladj55

Командир танкового взвода с позывным «Караван» сообщил, что экипажи группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области пять пунктов хранения и управления беспилотниками ВСУ, а также украинский опорный пункт. Об этом пишет РИА Новости.