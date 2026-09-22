Танки ВС РФ поразили пять пунктов управления дронами ВСУ в Харьковской области
Командир танкового взвода с позывным «Караван» сообщил, что экипажи группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области пять пунктов хранения и управления беспилотниками ВСУ, а также украинский опорный пункт. Об этом пишет РИА Новости.
Военные применили схему с поочередной работой двух танков с закрытых позиций. После нескольких выстрелов один экипаж менял позицию и маскировал машину. В этот момент огонь открывал второй танк.
Разведывательный беспилотник заметил украинских военнослужащих, которые перевозили дроны к пунктам управления. Дополнительная разведка уточнила расположение целей и опорного района, через него противник перебрасывал БПЛА.
По словам «Каравана», задачу выполнил экипаж Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии. Танкисты использовали осколочно-фугасные боеприпасы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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