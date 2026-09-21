Удары по портам Одессы и Измаила, срыв ротации ВСУ в Запорожье и бои за Бузово: последние новости СВО на 21 сентября
Российские войска продолжают наносить системные удары по тыловой инфраструктуре Украины и объектам, обеспечивающим боевые возможности ВСУ. Одновременно подразделения ВС РФ ведут активную контрбатарейную и разведывательно-ударную работу, уничтожая пункты управления дронами, полевые склады и технику противника. На Харьковском направлении группировка «Север» сжимает кольцо окружения и расширяет зону контроля, нанося потери блокированным формированиям украинской армии. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 244 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Республиками Адыгея, Башкортостан и Татарстан, а также над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныСогласно данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки российские войска провели атаки БПЛА на украинские логистические узлы, склады и морские порты, а также на суда, обслуживающие нужды украинской армии. В Киевской области поражён логистический центр BDU Logistic в селе Счастливое, где хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также выведена из строя газораспределительная станция в Боярке, снабжавшая газом предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.
В одесском порту получил повреждения сухогруз, доставивший грузы для украинской армии. В Измаиле были разрушены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных поставок. Помимо этого, в море поражён сухогруз, следовавший в Одессу с грузами для обеспечения украинских войск.
Ликвидация пунктов управления дронами ВСУВ Запорожской области в лесополосах были выявлены скрытые пункты управления тяжёлыми гексакоптерами, принадлежащими украинским силам. Обнаружение произошло благодаря использованию беспилотников бойцами группировки «Восток». Возле одной из позиций нашли полевой склад с боеприпасами и снаряжением для дронов.
Координаты целей незамедлительно переданы артиллеристам. Расчёты навели орудия и нанесли огневой удар. В результате ликвидированы пункты управления гексакоптерами вместе с расчётами, а также уничтожен склад боеприпасов для БПЛА. Это нарушило работу украинских беспилотных подразделений, снизило интенсивность применения тяжёлых гексакоптеров и ослабило возможности противника вести воздушную разведку и бить по передовым позициям ВС РФ.
Уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ в ДружковкеОператоры беспилотников 1307-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки выявляют и уничтожают в Краматорском районе позиции украинских сил. В ходе воздушной разведки в Дружковке в полуразрушенном частном строении обнаружен замаскированный пункт управления БПЛА противника. После уточнения координат по цели точно ударили два FPV-дрона, управляемые по оптоволоконному кабелю.
Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания в здание и расчёт БПЛА ВСУ. Эффективное взаимодействие разведывательных и штурмовых групп значительно снижает активность вражеских беспилотников. Они прерывают каналы снабжения окружённых в Константиновке боевиков водой, продовольствием и боеприпасами. Это также обеспечивает защиту подразделений ВС РФ в городе.
Срыв ротации ВСУ в Запорожской областиНаблюдая за маршрутами передвижения противника, операторы разведывательных дронов группировки «Восток» засекли украинскую технику, задействованную для доставки групп на передовые позиции в Запорожской области. Отследив направление её хода, разведчики передали данные операторам ударных БПЛА. По информации Минобороны РФ, точным попаданием уничтожены боевые бронированные машины «Козак» и HMMWV, а также автомобили, использовавшиеся для перевозки живой силы и имущества.
Часть боевиков успела спешиться и попыталась рассредоточиться в прилегающих лесополосах. Их перемещение также выявили, после чего по группам ВСУ нанесли удары. В результате действий операторов дронов ротация ВСУ на этом участке сорвана. Техника и живая сила, предназначенные для усиления передовых позиций, уничтожены, что не позволило противнику своевременно восполнить подразделения на линии соприкосновения.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки «Север» активно сужают котёл в Харьковской области. Внутри окружения за минувшие сутки поражена живая сила украинских формирований у Варваровки, Грачевки, Резниково, Хижняково и Хрипунов. Идут бои за освобождение Бузово. За сутки блокированные подразделения ВСУ потеряли свыше тридцати военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и наземный робототехнический комплекс. Активные действия по расширению внешнего периметра идут у Новоалександровки, Петропавловки, Польной и Приколотного.
В той же области удары нанесены по живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны у Артемовки, Бережного, Дорошенково, Мартыновки, Новоселовки, Подсреднего, Революционного и Сосновки. В Сумской области поражены формирования трёх бригад территориальной обороны у Вольной Слободы, Студенки и города Сумы.