В Севастополе задержали агента Киева, собиравшего данные о Черноморском флоте РФ
В Севастополе задержали 32-летнего гражданина России, подозреваемого в передаче сведений об объектах Черноморского флота украинским спецслужбам. Ему вменяют государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
По версии ведомства, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram-группу запрещенной в России организации.
Следствие считает, что по поручению куратора задержанный изучал размещение объектов Черноморского флота в городе. Он фотографировал их на телефон и пересылал материалы украинской стороне.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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