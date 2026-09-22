В Севастополе задержали агента Киева, собиравшего данные о Черноморском флоте РФ

22 сентября 2026, 09:27

Фото: iStock/Naeblys

В Севастополе задержали 32-летнего гражданина России, подозреваемого в передаче сведений об объектах Черноморского флота украинским спецслужбам. Ему вменяют государственную измену и участие в террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.