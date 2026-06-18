Минобороны заявило об ударе по объектам ТЭК Украины
Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли «удар возмездия» по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
В ведомстве заявили, что удар стал ответом на «террористические атаки киевского режима». Для атаки военные использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и БПЛА большой дальности. По информации министерства, военные поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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