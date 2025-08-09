Зеленский отверг идею Трампа об обмене территориями ради мира с Россией
Зеленский: Украина не согласна идти на территориальные уступки России ради мира
Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Украина не готова отдавать какие-либо свои территории в обмен на мирное соглашение с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на фоне подготовки к саммиту Путина и Трампа, запланированному на 15 августа в американском штате Аляска.
«Мы готовы к реальному и долгосрочному миру, но не ценой нашего суверенитета и не за счёт территориальных уступок», – заявил глава киевского режима.Таким образом Зеленский фактически отверг предложение президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что завершение конфликта между Россией и Украиной возможно через компромисс, включая обмен территориями. Эти слова Трампа вызвали широкий резонанс как на Западе, так и в самой Украине.
Напомним, что в ночь на 9 августа стало известно о предстоящей личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Аляске. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет урегулирование конфликта в Украине. Участие Зеленского в саммите пока не подтверждено, однако, по данным CBS, такая возможность рассматривается.
Киев, со своей стороны, настаивает: любые переговоры о мире должны проходить с обязательным участием Украины и с учетом её национальных интересов.