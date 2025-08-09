Зеленский отверг идею Трампа об обмене территориями ради мира с Россией

09 августа 2025, 10:33

Зеленский: Украина не согласна идти на территориальные уступки России ради мира

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Украина не готова отдавать какие-либо свои территории в обмен на мирное соглашение с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на фоне подготовки к саммиту Путина и Трампа, запланированному на 15 августа в американском штате Аляска.







«Мы готовы к реальному и долгосрочному миру, но не ценой нашего суверенитета и не за счёт территориальных уступок», – заявил глава киевского режима.