Российские силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ утром 9 августа
В период с 05:10 до 8:00 субботы, 9 августа, дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 21 украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, семь вражеских дронов сбили над акваторией Азовского моря, шесть — над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, три — над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
