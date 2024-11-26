Минувшей ночью 39 БПЛА ВСУ атаковали территории РФ

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 24 вражеских дрона ликвидировано в Ростовской области, пять — в Брянской, по три — в Белгородской и Курской областях. Еще по одному беспилотнику сбили в Орловской и Воронежской областях и два — в Крыму.
Ранее врио губернатора Ростовской области сообщал, что в ночь на 26 ноября регион атаковали 24 украинских БПЛА. По его словам, все они были сбиты. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Воздушную атаку ПВО начало отбивать с полуночи.
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