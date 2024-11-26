Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ

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Минувшей ночью в небе над Ростовской областью сбито 24 украинских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ночью он также сообщал, что средства противовоздушной обороны начали отражать вражескую атаку с полуночи. Беспилотники ликвидировали в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS. Он отметил, что Украина может применять эти ракеты для ударов по определённым типам целей, а также для самообороны в крайних случаях.
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Элина Позднякова