Минувшей ночью на территории РФ сбиты 44 БПЛА ВСУ, два из них — в Московской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Минувшей ночью на территории России противовоздушная система обороны сбила 44 беспилотника, два из которых — в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 20 вражеских беспилотников сбили в Новгородской области, пять дронов уничтожили в Курской области, четыре – в Орловской. По три БПЛА ликвидированы в Белгородской, Тульской и Тверской областях. Еще по два беспилотных аппарата ВСУ уничтожено в Брянской, Московской и Смоленской областях.
Ранее стало известно, что в Воронежской области вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты группы компаний «Эфко», занимающейся производством масложировой продукции.
Читайте также:
ПВО РФ уничтожила 42 украинских беспилотника за три часа
Завод в Белгородской области получил повреждения от упавшего БПЛА
В Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА в Ахтубинском районе
Элина Позднякова