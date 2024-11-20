ПВО РФ уничтожила 42 украинских беспилотника за три часа

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В ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Террористическая атака киевского режима была предотвращена в период с 21:00 до 23:55. Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбили 32 дрона.
Остальные беспилотники нейтрализовали над Смоленской областью (5 аппаратов), Московской (2 аппарата), а также над Курской, Орловской и Ростовской областями — по одному БПЛА в каждом из регионов. Минобороны подчеркнуло, что атака была направлена на объекты в российских регионах, но благодаря оперативным действиям ПВО все угрозы были устранены.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью.
Помимо этого 19 ноября более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар.
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Остальные беспилотники нейтрализовали над Смоленской областью (5 аппаратов), Московской (2 аппарата), а также над Курской, Орловской и Ростовской областями — по одному БПЛА в каждом из регионов. Минобороны подчеркнуло, что атака была направлена на объекты в российских регионах, но благодаря оперативным действиям ПВО все угрозы были устранены.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью.
Помимо этого 19 ноября более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар.
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Мария Моисеева