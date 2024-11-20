Завод в Белгородской области получил повреждения от упавшего БПЛА

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Вечером 19 ноября на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, что привело к незначительным повреждениям здания. Пресс-служба компании сообщила, что пострадавших среди сотрудников нет, весь персонал был оперативно эвакуирован.
«На территорию, прилегающую к заводу ООО «Виола» по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения», — сообщает пресс-служба «Виола» в Telegram-канале.Завод приостановил работу до получения подтверждения о безопасности. На месте происшествия работают специальные службы и руководство предприятия.
Компания отмечает, что производство будет возобновлено после завершения всех проверок.
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