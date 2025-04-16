Минувшей ночью над регионами РФ сбили 26 БПЛА ВСУ

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 16 мая сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что девять вражеских беспилотников сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской. Ещё по два дрона ликвидировали в Липецкой области и Крыму, один — в столичном регионе.
В ночь на 15 апреля ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Всего за ночь сбили 115 украинских БПЛА, 109 из них были уничтожены на курской земле.
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