СК РФ запустил расследование атаки дронов ВСУ на Курск

Фото: iStock/blinow61
Следственный комитет России запустил расследование после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом сообщает издание «Известия».
«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — говорится в сообщении.
Специалисты отправили обломки беспилотников на экспертизу. Это сделано с целью выявить тип и вид дронов, которые были запущены по Курску. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Курск погибла 85-летняя пенсионерка, а еще девять человек пострадали.
Читайте также:
В Курске разрушило несколько квартир после прилета беспилотника
На Курск совершена массированная атака украинских беспилотников
В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар
Иван Мусатов