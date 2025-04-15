Дроны ВСУ, атаковавшие Курск, были начинены поражающими элементами

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Украинские беспилотники, которые минувшей ночью атаковали Курск, были начинены поражающими элементами. Об этом пишет Shot.
По данным издания, весь двор на улице Веспремской усеян железными шариками и обломками уничтоженного беспилотника.
По словам местных жителей, дроны летели очень низко. Предполагается, что для атаки использовались БПЛА типа PD-2 и «Лютый».
По официальным данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 вражеских беспилотников. При этом 109 из них уничтожили в Курской области. Известно, что при украинской атаке в Курске погиб один человек и ещё девять пострадали. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами и ожогами.
Повреждения получили порядка 10 жилых домов, несколько автомобилей полностью сгорели.
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По словам местных жителей, дроны летели очень низко. Предполагается, что для атаки использовались БПЛА типа PD-2 и «Лютый».
По официальным данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 вражеских беспилотников. При этом 109 из них уничтожили в Курской области. Известно, что при украинской атаке в Курске погиб один человек и ещё девять пострадали. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами и ожогами.
Повреждения получили порядка 10 жилых домов, несколько автомобилей полностью сгорели.
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Элина Позднякова