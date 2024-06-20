Минувшей ночью над российскими регионами сбили 15 БПЛА ВСУ

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Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 15 беспилотников в российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в оборонном ведомстве РФ.Таким образом, российским системам ПВО удалось уничтожить или перехватить шесть вражеских дронов в небе над территорией Адыгеи, по три БПЛА ВСУ было сбито над Брянской областью и Краснодарским краем. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.
Ночью сообщалось, что падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).
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