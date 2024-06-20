В Луганске произошла серия взрывов

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Серия взрывов прогремела в Луганске в ночь на четверг, 20 июня. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
Звуки взрывов были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27.
До того сообщалось, что журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, сопровождающий погиб. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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До того сообщалось, что журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, сопровождающий погиб. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак