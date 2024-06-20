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В Луганске произошла серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Луганске
20 июня 2024, 03:28
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Серия взрывов прогремела в Луганске в ночь на четверг, 20 июня. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
Звуки взрывов были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27.

До того сообщалось, что журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, сопровождающий погиб. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#лнр
Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ
19 июня 2024, 23:32

Фото: istock/OlyaSolodenko

Город Энергодар, на территории которого располагается Запорожская АЭС, оставался без электроэнергии около двух часов после обстрела подстанции со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram.
Они рассказали, что украинские БПЛА нанесли удар по подстанции «Луч». В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину сообщили, что украинские боевики полностью уничтожили подстанцию.

Специалист отметила, что электроснабжение Энергодара уже восстановлено, город запитан с атомной станции. Сама территория АЭС при обстреле не пострадала.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.

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#запорожская аэс
#всу
#сво
#запорожская область
#атака
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ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника
19 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла город Первомайск в ЛНР посреди рабочего дня. Об этом рассказал глава города Сергей Колягин.
По данным argumenti.ru, в результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также много многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.

«Не имея успехов на фронте, противник продолжает осуществлять подлые и бесчеловечные атаки на мирные населенные пункты. Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей», — заявил глава города Сергей Колягин.

Сейчас сотрудники спецслужб работают над устранением последствий украинского удара.

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#взрыв
#бпла
#сотрудники
#всу
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В Одесской области на юге Украины раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
19 июня 2024, 21:10

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Одесской области раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Новости.Live».
Подробности инцидента не уточняются.

На всей территории Украины воздушная тревога была объявлена в 17:17 по московскому времени.

19 июня атака беспилотников привела к повреждению административного здания Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок во Львове и его окрестностях.

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#взрыв
#тревога
#атака
#воздушная тревога
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На Украине мобилизуют имеющих бронь работников оборонно-промышленного комплекса
19 июня 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудников предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, имеющих право на бронирование, сразу мобилизуют после обновления данных в военкомате. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», проблема в том, что обновлять данные сотрудники оборонных предприятий идут в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Там украинские военкомы их сразу мобилизуют, несмотря на то, что работники таких предприятий имеют право на бронирование.

По словам парламентария, депутаты Рады в настоящее время готовят законопроект, который исключит возможность мобилизации работников, имеющих право на бронь, во время обновления данных в ТЦК.

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#данные
#законопроект
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#сотрудники
#работники
#право
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В Верховной Раде пожаловались на мобилизацию работников ВПК
19 июня 2024, 19:12

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине работников военно-промышленного комплекса (ВПК), имеющих право на бронирование от мобилизации, призывают в Вооруженные силы республики (ВСУ) при обновлении их данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, сообщает «Украинская Правда».

«Суть проблемы в том, что сотрудники предприятий ВПК, обновляя свои данные в территориальных центрах комплектования, сразу же подлежат мобилизации, несмотря на их право на бронирование», — пояснил он.
Костенко добавил, что сейчас украинский парламент разрабатывает законопроект, который бы предотвратил мобилизацию работников ВПК во время обновления их данных.

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#киев
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Гладков: Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
19 июня 2024, 18:54

Фото: istockphoto/Standart

Боевики ВСУ совершили очередную террористическую атаку, обстреляв город Шебекино в Белгородской области. В результате ранения получили два мирных жителя.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадали мужчина и женщина. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травматологический пункт, рассказал руководитель областной администрации.

Кроме того, украинские снаряды повредили 15 частных и один многоквартирный дом. В жилых помещениях выбиты окна, осколками боеприпасов посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждены десять автомобилей и линия электропередачи. По словам Гладкова, специалисты экстренных служб уже работают над устранением последствий обстрела.

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#мужчина
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
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Тяжёлые снайперы морской пехоты сорвали ротацию ВСУ под Урожайным
19 июня 2024, 18:01

Фото: istockphoto/Three Spots

Тяжёлые снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротации подразделений ВСУ под Урожайным. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Как рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства, снайперские пары подразделения тяжёлых снайперов бригады морской пехоты работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток». Вместе они ведут наступление в районе Времьевского выступа на Южно-Донецком направлении. Стрелки-морпехи помогают российским передовым отрядам продвигаться вперёд, уничтожая наиболее опасные цели.

Снайперы бригады морской пехоты работают, как правило, ночью в специальных тепловизионных накидках, которые делают их невидимыми для тепловизоров. Российский стрелок с позывным Сич рассказал, что противник знает о присутствии снайперов и изрядно напуган. Морпехи сорвали уже несколько попыток ротации частей ВСУ. По словам бойца, уровень подготовки солдат ВСУ заметно упал. Он пояснил, что раньше снайперам противостояли профессионалы, которые активно отвечали на действия российских военных. Сейчас таких нет, заключил Сич.

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#военные
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ВСУ минируют дороги в попытках остановить наступление ВС РФ
19 июня 2024, 17:43

Фото: iStock/Diy13

ВСУ минируют дороги в прифронтовой зоне с помощью БПЛА, это связано с наступлением или с обороной. Об этом рассказал военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
«Я знаю точно, что дорога Работино — Токмак, практически постоянно минируется, так же, как и минируется дорога Токмак — Пологи. В этом большого секрета нет. Делается это в первую очередь для поражения нашей техники, которая передвигается по этим дорогам. При этом в случае украинского контрнаступления это усложнит оперативную переброску наших резервов непосредственно в зону украинской попытки прорыва», — рассказал Матюшин в беседе с Царьградом.

По его словам, минирование дорог также можно встретить на Донецком направлении и даже в самом Донецке. Мины скидывают беспилотники ВСУ, они радиоуправляемые и могут сработать на металл, работу мобильных телефонов или радиосигналы.

Матюшин считает, что минируя дороги, ВСУ пытаются сорвать наступление ВС РФ. При этом пока нет речи о том, что украинцы планируют новое наступление. По его словам, за месяц жесткой мобилизации на Украине Киев смог создать всего два подразделения, одно из которых является подразделением БПЛА. Кроме того, украинское командование перебрасывает всевозможные резервы в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить российское наступление.

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#киев
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В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв
19 июня 2024, 17:08

Фото: istockphoto/aapsky

Мощный взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены звучат в регионе уже более семи часов.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Подробностей о том, куда пришёлся удар, так же как и о его последствиях, не приводится. О взрывах в городе пишут также местные паблики.

Информацию о взрыве на окраине Харькова подтвердил также мэр города Игорь Терехов. По его информации, удар был нанесён корректируемым авиационным боеприпасом (КАБ). Дополнительных подробностей о месте взрыва глава городской администрации также не приводит.

Ранее сообщалось о повреждении НИИ во Львове на западе Украины в результате атаки российских беспилотников. Удар наносился с использованием дронов-камикадзе «Герань-2».

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