Минувшей ночью над российскими регионами сбили 56 БПЛА ВСУ

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Минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников. Об этом утром 18 апреля сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что 27 вражеских беспилотников сбили в Воронежской области, по 12 дронов уничтожили в Белгородской области и над акваторией Азовского моря. Ещё три БПЛА ликвидировали в Крыму и по одному — в Ростовской области и Краснодарским крае.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки БПЛА на Воронежскую область были повреждены частные дома, автомобили и газовая труба.
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Элина Позднякова