Минувшей ночью над территориями РФ сбили 66 беспилотников ВСУ

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает МО РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Уточняется, что 41 вражеский беспилотник ликвидировали в Брянской области. Еще 24 дрона ВСУ сбили над Калужской областью и один — над Курской.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, а все воздушные цели были успешно уничтожены.
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Элина Позднякова