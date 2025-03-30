Съёмочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар украинского дрона в Горловке

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Съёмочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар дрона ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.
Отмечается, что съёмочная группа канала «Вести.Донецк» попала под удар украинского беспилотника во время выполнения редакционного задания.
Дрон целился по автомобилю, на котором ехали журналисты. Водителю удалось увернуться от прямого удара. Взрыв дрона произошёл в нескольких метрах. Аппарат разорвался на множество осколков, часть из которых попала в машину.
В результате взрыва были контужены водитель и телеоператор. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Дрон целился по автомобилю, на котором ехали журналисты. Водителю удалось увернуться от прямого удара. Взрыв дрона произошёл в нескольких метрах. Аппарат разорвался на множество осколков, часть из которых попала в машину.
В результате взрыва были контужены водитель и телеоператор. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Анастасия Чинкова