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Силы ВСУ атаковали Калужскую область беспилотниками. Системы ПВО РФ сбили их в районе поселка Шайковка. Предположительно, атака БПЛА была нацелена на военный аэродром, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
Местные жители поселка Шайковка сообщили о громких взрывах в небе, предположительно связанных с перехватом дронов. Данные о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.
Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких, коллег и военных журналистки. Уважение к ней и сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин.
Подробнее о траурном дне читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева