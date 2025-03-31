Силы ВСУ атаковали Калужскую область

В Москве прошли похороны военкора Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей на границе с Украиной. Церемония 30 марта на Троекуровском кладбище собрала близких журналистки, коллег и военных. Уважение к погибшей, а также сочувствие по утрате выразил и российский лидер Владимир Путин. Подробнее о траурном дне расскажет «Радио 1».