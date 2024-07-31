Минувшей ночью над территориями РФ сбиты 19 БПЛА ВСУ и управляемая ракета «Нептун-МД»

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Минувшей ночью над территориями России средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, 11 БПЛА ВСУ сбили в Белгородской области, четыре уничтожено в Брянской области. Еще по одному вражескому дрону ликвидировано в Курской, Калужской, Ростовской областях и в Крыму.
Кроме того, в Курской области уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД».
Ранним утром 31 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что многоэтажный жилой дом загорелся в Шебекино после атаки ВСУ. По его данным, противник несколько раз за ночь обстрелял приграничный город.
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Кроме того, в Курской области уничтожена украинская управляемая ракета «Нептун-МД».
Ранним утром 31 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что многоэтажный жилой дом загорелся в Шебекино после атаки ВСУ. По его данным, противник несколько раз за ночь обстрелял приграничный город.
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Элина Позднякова