Минувшей ночью ПВО сбила пять БПЛА в Тульской и Белгородской областях

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Минувшей ночью противовоздушная оборона России сбила пять украинских беспилотников над Тульской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.Уточняется, что ПВО сбила три беспилотника в Белгородской области и два – в Тульской.
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