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Минувшей ночью ПВО сбила пять БПЛА в Тульской и Белгородской областях

Минобороны РФ: ПВО сбила пять беспилотников в Тульской и Белгородской областях
04 апреля 2024, 07:34
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью противовоздушная оборона России сбила пять украинских беспилотников над Тульской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что ПВО сбила три беспилотника в Белгородской области и два – в Тульской.


Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что теперь МЧС разделит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. До этого жители региона могли слышать только сигналы оповещения о ракетной опасности.

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#бпла
#минобороны
#пво
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ВСУ без боя лишились механизированной бригады из-за нехватки техники
04 апреля 2024, 06:39

Фото: istock / YakubovAlim

Украинская 153-я механизированная бригада, никогда не принимавшая участия в боевых действиях, стала пехотной. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предложению аналитического ресурса MilitaryLand, 153-я мехбригада стала пехотной из-за недостатка техники. Уточняется, что такое положение украинских войск «вынуждает командование пересмотреть свои планы».

В конце 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что на кадрах с учений пяти новых механизированных бригад ВС Украины — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не нет боевой техники. Экс отметил, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом из-за отсутствия бронетехники, по его словам, они превращаются их в обычную легкую пехоту.

Ранее офицеры ВСУ заявили, что Украине ничего не поможет на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинского военного без половины руки признали легкораненым, рассказала его жена
РИА Новости: потерявшего полруки бойца ВСУ признали легкораненым
04 апреля 2024, 06:21

Фото: istock / Mariia Kokorina

Военного ВСУ, которого комиссовали из-за потери половины руки, признали легкораненым. Об этом РИА Новости рассказала супруга украинского бойца.
Она рассказала, что через время после ранения ее мужу выплатили компенсацию в размере 100 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей), но после лечение средства закончились и семья оказалась в трудном финансовом положении.

«Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?» — заявила женщина.
Ранее пленный боец ВСУ с двумя микроинсультами рассказал, как проходила мобилизация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
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#лечение
#новости
#всу
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Офицеры ВСУ разочарованы в положении Украины, заявили на Западе
Офицеры ВСУ: Украине ничего не поможет на поле боя
04 апреля 2024, 06:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

Старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.
«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из высокопоставленных источников, попросивший не раскрывать его имени.

Украинские военные считают, что на поле боя вырисовывается мрачная картина. Если российские офицеры активизируют наступление, они могут добиться успеха везде. Ао словам солдат ВСУ, Москва не допускает ошибок.

Ранее бывший генерал федеральной армии Харальд Куят заявил, что военная помощь западных стран не может повлиять на военные действия и предотвратить развал ВСУ.

«Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», – отметил он.

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#украина
#всу
#сво
#вооружение
#вс рф
#москва
#россия
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Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами, от которых невозможно укрыться в блиндаже
Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАМ-500, от которых невозможно укрыться в блиндаже
04 апреля 2024, 05:59

Фото: iStock/Vital Hil

Фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили личный состав вооруженных сил Украины авиационными бомбами ОДАБ-500, от которых невозможно спрятаться в окопах или укрытиях, сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на Южнодонецком направлении», – рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, ОДАБ-500 оснащена универсальным модулем модификации плана с крыльями, рулями и системой управления, превращающим обычную бомбу в высокоточную.

ОДАБ-500 – объемно-детонирующая бомба, работающая в два этапа. Сначала, при срабатывании, происходит выброс взрывоопасного жидкого состава, образующего аэрозольное облако, которое взрывается в большом количестве. При этом происходит высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая «стекает» в траншеи, бункеры и другие укрытия и уничтожает противника.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на Министерство региональной безопасности сообщило, что над Тульской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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#тульская область
#бпла
#бомба
#удар
#авиация
#сво
#всу
#минобороны рф
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Министерство региональной безопасности: над Тульской областью сбили два БПЛА
04 апреля 2024, 05:36

Фото: istock / rancho_runner

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Об этом информирует министерство по региональной безопасности области.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
«Организовано реагирование экстренных служб», — сообщили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#пво
#тульская область
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ВС РФ уничтожили «Градом» ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ – видео
Минобороны РФ: «Град» поразил ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ
04 апреля 2024, 05:29

Фото: iStock/maki_shmaki

По данным Министерства обороны РФ, бойцы группировки «Восток» уничтожили ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось несколько американских гаубиц M777, на юге Донецкой области, выпустив залп из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает ТАСС.
«В ходе боевой работы расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии», – сообщили там.

За успешное выполнение боевых задач личный состав расчета был награжден государственной наградой.

Ранее сообщалось, что над Белгородской область сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Град».

Видео: Минобороны РФ

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Раскрыт переломный момент СВО в битве за Донбасс

В России раскрыли «мутацию» противотанковых комплексов в зоне проведения СВО

«США приближают мировую войну»: Конгрессвумен о политике Белого Дома
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Раскрыт переломный момент СВО в битве за Донбасс
Глазунов: Переломным моментом битвы за Донбасс будет взятие Часова Яра
04 апреля 2024, 05:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Захват города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) станет переломным моментом в войне в Донбассе, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы (ВС РФ) располагаются всего в 500 метрах от границы с Часовым Яром.
«Если мы возьмем Часов Яр, то мы получим выход на Краматорск и Славянск, а там уже будет и освобождение всей Донецкой области. Краматорск вместо Донецка стал украинским центром Донецкой области. Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена», – подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что «Украина проиграла Донбасс», исходя из чего «Часов Яр – это переломный момент в битве за Донбасс».

Ранее, 2 апреля, политолог Светов назвал Часов Яр стратегической точкой.

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#украина
#днр
#донбасс
#россия
#сво
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В России раскрыли «мутацию» противотанковых комплексов в зоне проведения СВО
Аналитик Мураховский: ПТРК мутировали в зоне СВО в универсальные комплексы
04 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/dr_evil

Военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о мутации противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.
«ПТРК, изначально созданный для борьбы с тяжелобронированной техникой, на сегодняшний день, фактически, утратил эту специализацию и в рамках СВО мутировал в универсальный ракетный комплекс поля боя, который применяется для поражения самых разных целей», – пояснил эксперт.

Он отметил, что ракеты комплекса способны поражать фортификационные сооружения, такие как бункеры и укрепления, и используются для атаки целей в пределах досягаемости, таких как вышки связи и скопления живой силы.

По мнению военного аналитика, многие операторы ПТРК не стреляли непосредственно по военной технике, а поражали различные другие цели.

Ранее Мураховский, анализируя боевой опыт России в зоне проведения специальной военной операции на Украине, заявил, что российские ПВО способны сбивать снаряды Excalibur.

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#танки
#сво
#эксперты
#пво
#украина
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В ВСУ назвали неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений
Politico: офицер ВСУ назвал F-16 неподходящими для Украины в 2024 году
04 апреля 2024, 02:27

Фото: istock / VanderWolf-Images

Высокоранговый офицер ВСУ заявил, что ожидаемые Киевом истребители F-16 уже неактуальны в условиях 2024 года. Об этом пишет издание Politico.
«Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны», — отметил военнослужащий.
Он обратил внимание, что оружие могут доставить тогда, когда оно уже не требуется.

Ранее Киев рассматривал F-16 как ключевой козырь на поле боя. Как отметил собеседник издания, эти истребители предавали важность в 2023 году, а в нынешних условиях уже не нужны.
«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — резюмировал офицер.
Ранее сообщалось, что Украина нашла способ вскрывать позиции Вооруженных сил РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#всу
#вооружения
#киев
#истребители
#вооружение
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