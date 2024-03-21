В Крыму сбили три беспилотника ВСУ

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В Крыму система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. об этом заявили в Минобороны России.
«Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым.
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