При атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом погиб мужчина

Фото: iStock/Kileman
В результате удара ВСУ по Белгороду, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Украинские военные нанесли удар по жилому многоквартирному дому. В настоящее время место происшествия оцеплено, прибыли сотрудники экстренных служб.
Гладков привел подробности о пострадавших и сообщил, что погибшим оказался мужчина. Его супруга тоже пострадала и в настоящее время госпитализирована.
Прежде сообщалось, что ВСУ обстреляли деревню Внезапное Кореневского района Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
«Всё разбито»: стало известно о сильных повреждениях «Белгород-Арены»
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
Гладков привел подробности о пострадавших и сообщил, что погибшим оказался мужчина. Его супруга тоже пострадала и в настоящее время госпитализирована.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
«Всё разбито»: стало известно о сильных повреждениях «Белгород-Арены»
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
Анастасия Хохлова